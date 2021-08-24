Американская фирма свела спутник с орбиты с помощью специальной ленты

Американская компания Millennium Space Systems, принадлежащая Boeing, продемонстрировала способ дешевого и простого удаления старых спутников с орбиты. Об этом сообщает портал Space News, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отработавшие спутники могут оставаться на орбите довольно долго, особенно это касается тех аппаратов, которые летают на высоте в несколько тысяч километров, где почти нет воздействия атмосферы. Постепенно такой мусор накапливается и создает угрозу действующим спутникам, поэтому инженеры ищут дешевый способ утилизировать его.

В ходе проекта Dragracer в ноябре прошлого года компания запустила два идентичных аппарата, на одном из которых был 70-метровый моток ленты. В космосе она развернулась и начала работать как аэродинамический тормоз, в результате чего спутник сгорел в атмосфере через восемь месяцев. Его собрат без тормоза будет вращаться вокруг Земли еще по меньшей мере 7 лет.

По заявлению Патрика Келли, менеджера программы Dragracer в Millennium Space, лента весит менее 1 килограмма и требует очень мало энергии для активации, что позволяет устанавливать ее на любые аппараты без снижения полезной нагрузки.