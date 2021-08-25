Космический мусор от российской ракеты сбил китайский спутник

Китайский спутник Yunhai 1-02 был поврежден и распался на части в марте после того, как в него попал космический мусор от части российской ракеты "Зенит-2". О столкновении рассказал астроном из Гарварда Джонатан Макдауэлл, заметивший обновление в журнале данных космических сил США, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Отмечается, что обломки были обнаружены в середине марта, после чего их занесли в каталог космического мусора с комментарием относительно российского объекта - Объект 48078 "столкнулся со спутником".

По словам Макдауэлла, российский космический мусор был частью ракеты "Зенит-2", которая запустила спутник-шпион в 1996 году. Объект 48078 и Юньхай 1-02 прошли на расстоянии чуть более километра друг от друга во время распада китайского спутника. Это расстояние находится в пределах погрешности для двух объектов, летящих по планете быстрее, чем пуля.

Макдауэлл отметил, что крушение привело к появлению не менее 37 дополнительных космических обломков.

При этом отмечается, что Юньхай 1-02 все еще работает, поскольку радиолюбители якобы все еще принимают сигналы.

На новостном портале "Контракты.UA" обратили внимание на то, что, поскольку и обломки, и космический корабль движутся с чрезвычайно высокой скоростью, столкновение даже небольшого кусочка может повредить корабль.

По последним данным, вокруг Земли вращаются 29 000 спутников и космического мусора. Около 2000 из них принадлежат американской компании SpaceX.