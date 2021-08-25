Открыт самый близкий к Солнцу астероид

Группа астрономов из нескольких американских университетов недавно открыла астероид, которому пока дали только кодовое название 2021 PH27. Об этом сообщает пресс-релиз Института Карнеги в США, передает Day.Az со ссылкой на Вести.

Астероиду требуется всего 113 дней, чтобы обойти вокруг Солнца. Его эллиптическая орбита пересекает орбитальные траектории Венеры и Меркурия.

Двигаясь по своей орбите, астероид очень близко подходит к Солнцу. При этом близкая к светилу сторона астероида должна нагреваться до температуры 480 °С.

В дальнейшем астрономы намерены сравнить 2021 PH27 с другими объектами солнечной системы, чтобы разобраться, из каких веществ он состоит и как ему удается существовать в столь экстремальных условиях.

Орбита астероида 2021 PH27.

Иллюстрация Carnegie Institution for Science.

Поскольку орбита астероида пересекает орбиты Венеры и Меркурия, то рано или поздно он должен столкнуться с одной из этих планет и прекратить свое существование. А может, астероид все-таки сгорит в солнечных лучах.

Ученые оценивают время его жизни примерно в миллион лет и надеются, изучая его, получить новую информацию об эволюции Солнечной системы. То есть, возможно, астрономам удастся установить, откуда астероид взялся.

Обнаружить с Земли астероиды-атиры, то есть астероиды, чья орбита находится внутри орбиты Земли, - довольно непростая задача. Из-за близости таких астероидов к Солнцу их трудно увидеть в небе.

Лучшее время для их обнаружения в оптический телескоп - незадолго до восхода солнца или сразу после захода - в это время астероид освещен Солнцем, но не затмевается им.

Астроном Скотт Шеппард (Scott S. Sheppard) из Института Карнеги увидел 2021 PH27 на снимках неба, сделанных сразу после захода солнца. По этим снимкам Дэвид Толен (David Tholen) из Гавайского университета вычислил, где астероид окажется следующим вечером.

"Поскольку объект уже находился в ярком свете Солнца и двигался все ближе к нему, нам было крайне важно определить орбиту объекта до того, как он исчезнет за нашей звездой, - объясняет Толен. - Чтобы астероид такого размера мог так долго скрываться от нас, он должен иметь орбиту, которая настолько близка к Солнцу, что с Земли увидеть его трудно".

Данные астрономов позволили вычислить точную орбиту и некоторые свойства 2021 PH27. Размер астероида составляет примерно один километр в поперечнике.

Сильное гравитационное поле Солнца отклоняет эллиптическую орбиту астероида на одну угловую минуту в столетие - этот эффект описывает общая теория относительности Эйнштейна. Орбита астероида отклоняется даже сильнее, чем орбита Меркурия, хотя Меркурий еще ближе к Солнцу.

"Скорее всего, в 2021 году PH27 был вытеснен из главного пояса астероидов, расположенного между Юпитером и Марсом, и гравитация планет сформировала его орбиту в ее нынешней конфигурации, - говорит астроном Скотт Шеппард. - Хотя, возможно, 2021 PH27 - это "вымершая" комета, попавшая в Солнечную систему извне и подошедшая слишком близко к одной из планет Солнечной системы".

2021 PH27 до конца этого года пролетит за Солнцем и снова станет виден с Земли. Это означает, что астрономы смогут еще раз взглянуть на него до начала следующего года и получить новую информацию о нем.