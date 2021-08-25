Из меню McDonald's в Великобритании убрали молочные коктейли

Компания McDonald's убрала из ассортимента своих британских ресторанов быстрого питания молочные коктейли и напитки в бутылках из-за проблем с цепочкой поставок. Об этом сообщил Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

"Как и большинство ретейлеров, мы испытываем в настоящий момент некоторые проблемы с цепочкой поставок, что негативно отражается на доступности небольшого числа продукции. Напитки в бутылках и молочные коктейли временно недоступны в ресторанах Англии, Шотландии и Уэльса", - цитирует телеканал компанию. Всего в Великобритании насчитывается около 1,3 тыс. ресторанов McDonald's.

Ранее с аналогичными сложностями столкнулись многие британские магазины и предприятия общепита. На прошлой неделе сеть кафе общественного питания Nando's объявила о закрытии около 50 из 400 ресторанов в Великобритании из-за перебоев с поставками основного компонента своего меню - курицы. Схожие проблемы испытывает и гигант общепита KFC.

Главная сложность - острая нехватка водителей грузовиков. По информации телеканала Sky News​​​​​​, в стране свободны около 90 тыс. вакансий водителей большегрузных машин на фоне выхода страны из ЕС и резкого роста заболеваемости коронавирусом.