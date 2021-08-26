Зафиксирован возможный сигнал от темной материи

Физики Университета Западной Австралии и Передового центра физики частиц темной материи (CDM) построили детектор гравитационных волн, который зафиксировал два не наблюдавшихся ранее редких события, связанных, возможно, с темной материей. Об этом сообщается в журнале Physical Review Letters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Основой детектора является кварцевый резонатор объемных акустических волн (BAW). В основе этого устройства лежит диск из кристалла кварца, который может колебаться на высоких частотах из-за проходящих через него акустических волн. Эти волны создают электрический заряд, который можно обнаружить, поместив проводящие пластины на внешние поверхности кварцевого диска. BAW был подключен к сверхпроводящему устройству квантовой интерференции, известному как SQUID, которое действует как чрезвычайно чувствительный усилитель для сигнала с низким напряжением.

Весь блок был помещен внутрь нескольких радиационных экранов для защиты от паразитных электромагнитных полей и охлажден до низкой температуры, чтобы можно было регистрировать низкоэнергетические акустические колебания кристалла кварца.

За первые 153 дня работы детектора были зафиксированы события-кандидаты, указывающие на высокочастотные гравитационные волны, которые могли быть созданы первичной черной дырой или облаком частиц темной материи. Однако альтернативным объяснением может быть наличие заряженных частиц, накапливающееся механическое напряжение, метеоритное событие или внутренний атомный процесс. По словам ученых, развитие этой технологии потенциально может обеспечить первое обнаружение гравитационных волн на высоких частотах.