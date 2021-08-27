Самый уединенный дом в Англии выставлен на продажу за £1,5 миллиона

Бывший дом егеря в графстве Камбрия в Великобритании выставлен на продажу за £1,5 млн. Как сообщает The Sun, будущим собственникам придется добираться до своей недвижимости, находящейся в национальном парке, почти пять километров пешком или на внедорожнике, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Постройка, сооруженная в 1829 году как дом егеря, за два века несколько раз меняла свое предназначение, будучи постоялым домом, охотничьей будкой и убежищем для туристов. Сейчас в доме находится молодежный хостел, по договору оплативший аренду недвижимости до 2027 года. Несмотря на то, что в доме нет ни отопления, ни электричества, в нем есть печь и солнечные панели на крыше, а воду можно набирать в находящемся неподалеку источнике родниковой воды.