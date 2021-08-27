https://news.day.az/unusual/1373481.html Пес утешил плачущую в одиночестве хозяйку и растрогал соцсети - ВИДЕО
Пес утешил плачущую в одиночестве хозяйку и растрогал соцсети - ВИДЕО
Домашний питомец морально поддержал свою хозяйку, плачущую в одиночестве, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
В Сети набирает популярность видеоролик, в котором пес доказывает своим личным примером, что собаки - лучшие друзья человека.
На кадрах собака утешает девушку, которая грустит, пишет "Ридус".
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре