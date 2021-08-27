https://news.day.az/unusual/1373487.html Доберман "связал" передние лапы резиновой игрушкой на смех интернету - ВИДЕО
Доберман "связал" передние лапы резиновой игрушкой на смех интернету - ВИДЕО
Пользователей TikTok позабавило видео с доберманом, которому не удавалось некоторое время высвободиться из игрушечного плена.
Как передает Day.Az, соответствующий ролик опубликовала gabriella_vincent902, пишет "Ридус". Ее семилетний доберман случайно надел тренировочное кольцо Puller на передние лапы.
Домашний питомец некоторое время пытался скинуть его. Вскоре у него это получилось, после чего пес начал снова играть с кольцом.
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