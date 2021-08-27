Доберман "связал" передние лапы резиновой игрушкой на смех интернету

Пользователей TikTok позабавило видео с доберманом, которому не удавалось некоторое время высвободиться из игрушечного плена.

Как передает Day.Az, соответствующий ролик опубликовала gabriella_vincent902, пишет "Ридус". Ее семилетний доберман случайно надел тренировочное кольцо Puller на передние лапы.

Домашний питомец некоторое время пытался скинуть его. Вскоре у него это получилось, после чего пес начал снова играть с кольцом.