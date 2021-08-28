Астрономы рассказали, когда безопаснее всего лететь на Марс

Международная группа ученых определила оптимальное время для полета людей на Марс. Статья с описанием исследования была опубликована в журнале Space Weather, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Во время долгого космического перелета люди могут пострадать от космической радиации, поскольку за пределами околоземной орбиты они не будут защищены магнитным полем Земли. У астронавтов могут возникнуть заболевания желудка, рак, а также серьезные повреждения мозга, ведущие к снижению интеллекта.

От потока космических частиц можно защититься толстым слоем материала, но это приведет к увеличению массы корабля в ущерб полезной нагрузке или топливу. Вместо этого Михаил Добындэ из Сколковского института науки и технологий и его коллеги предлагают правильно подобрать время экспедиции.

Космические частицы бывают солнечными и галактическими. Авторы работы пишут: "Во время активного Солнца наиболее опасные высокоэнергетические частицы, которые способны сделать радиоактивным сам корабль, будут отражены солнечной радиаций. От нее, в свою очередь, будет проще сделать щит". Исходя из этого, оптимальный период для перелета настанет в середине 2030-х годов, когда совпадут по времени пик солнечной активности и выгодное взаимное положение Земли и Марса. При этом с точки зрения безопасности идеально, чтобы путешествие туда и обратно не продлилось больше четырех лет.