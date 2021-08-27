Астрономы обнаружили пять объектов загадочной природы

Международная группа ученых определила пять объектов, имеющих массу около границы, разделяющей звезды и коричневые карлики. По словам исследователей, это позволит понять природу этих загадочных объектов, которые сами по себе занимают промежуточное положение между массивными газовыми гигантами и маломассивными звездами. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Astronomy & Astrophysics, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Подобно Юпитеру и другим газовым планетам-гигантам, звезды в основном состоят из водорода и гелия. В отличие от планет, звезды настолько массивны, что атомы водорода начинают сливаться, образуя гелий, высвобождая огромное количество энергии и света. Однако коричневые карлики недостаточно массивны, чтобы эффективно поддерживать ядерные реакции синтеза, и поэтому не могут излучать свет и энергию подобно звездам. Известно, что они способны производить небольшое количество тяжелого изотопа водорода дейтерия, однако вырабатываемый при этом процессе свет гораздо более тусклый.

Новые коричневые карлики были найдены с помощью космического телескопа TESS, который занимается поиском экзопланет транзитным методом, то есть следит за прохождением крупных объектов на фоне диска звезд. Были идентифицированы пять небесных тел: TOI-148, TOI-587, TOI-681, TOI-746 и TOI-1213, которые вращаются вокруг родительских звезд с периодом от 5-27 дней. Они имеют радиус от 0,81 до 1,66 раза больше, чем у Юпитера, и в 77-98 раз массивнее. Это ставит их на границу между коричневыми карликами и звездами.

Коричневые карлики должны со временем уменьшаться в размерах по мере того, как они сжигают свои запасы дейтерия и остывают. Оказалось, что два самых старых объекта, TOI 148 и 746, имеют меньший радиус, в то время как два более молодых карлика имеют больший радиус. Однако астрономы до сих пор не уверены, не являются ли они маломассивными звездами, и не могут сделать окончательных выводов о природе объектов.