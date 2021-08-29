Предсказаны глобальные изменения океана к 2100 году

Климат изменится над 95 процентами поверхности океана к концу столетия, если человечество не сократит выбросы углерода. Такой сценарий развития событий предсказали ученые Северо-Западного университета и Университета Мэриленда (США), опубликовавшие результаты научной работы в журнале Scientific Reports, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Исследователи смоделировали климат Мирового океана для трех периодов времени: начала XIX века (1795-1834), конца XX века (1965-2004) и конца XXI века (2065-2104). Они рассмотрели несколько глобальных сценариев выбросов, включая RCP4.5 и RCP8.5. Согласно первому, пик выбросов парниковых газов придется на 2050 год, после чего произойдет постепенное снижение. В RCP8.5 предполагается, что выбросы парниковых газов будут расти в течение следующих 80 лет.

Ученые обнаружили, что в соответствии со сценарием RCP4.5, 36 процентов современных условий над поверхностью океана, присутствовавших на протяжении XX века, вероятно, исчезнут к 2100 году. В сценарии с высокими выбросами эта цифра возрастает до 95 процентов. Это повлияет на океаны, у которых повысится температура воды и кислотность. Вместе с тем прогнозируется понижение количества минеральных веществ, жизненно важных для роста морской флоры и фауны.

Хотя виды, обитающие на поверхности, до сих пор могут перемещаться, чтобы избежать аномально теплых или кислых областей океана, ученые предполагают, что в будущем миграция живых организмов может быть ограничена из-за почти равномерного потепления и подкисления.