Переезд в Австралию превратил жаб в свирепых каннибалов

Австралия - родина множества уникальных видов животных, зачастую прославившихся своим свирепым нравом. Однако вместе с европейскими переселенцами на этот континент стали попадать новые, ранее не встречавшиеся в этих местах виды животных.

Как передает Day.Az со ссылкой на Вести, эти случайные переселенцы часто оказывались опасными для хрупкой местной экосистемы. Такие виды специалисты называют инвазивными, и они угрожают биологическому разнообразию мест, в которые прибывают.

С одним из таких инвазивных видов прямо на глазах учёных сейчас происходит крайне любопытная история. Она ещё раз указывает на тот факт, как порой непредсказуемо и быстро может менять вид эволюция.

Речь идёт о жабах-агах, также известных как тростниковые жабы. Это одни из самых крупных жаб в мире: их вес может достигать одного килограмма. А ещё они знамениты своей прожорливостью. Едят они и членистоногих, и других земноводных животных, и мышей, а порой не брезгуют даже птицами и собственными сородичами.

Кожа потревоженной жабы-аги выделяет секрет, содержащий буфотоксин. Это сильнодействующий яд.

Вот такое во всех смыслах смертоносное существо в 1936 году люди завезли в Австралию из Южной Америки для борьбы с местными вредителями сахарного тростника. Численность жаб-аг на территории Зелёного континента быстро выросла с одной сотни до нескольких тысяч, и они так же быстро нашли себе пищу поинтереснее, чем пресловутые вредители. В общем, проблема с вредителями так и не была решена.

Но самое удивительное в этой истории то, что эти амфибии начали проявлять на австралийской земле сильнейшую страсть к каннибализму. На своей родине, в Южной Америке, жабы-аги гораздо спокойнее относятся к своим сородичам, как к источнику питательных веществ. Там они прибегают к каннибализму лишь в случае крайней необходимости.

Авторы работы, посвящённой изучению этого скоротечного эволюционного перехода, отмечают, что в Австралии аги стали злейшими врагами для самих себя. Сегодня на континенте их насчитывается более 200 миллионов, и они ожесточённо борются между собой за ограниченные ресурсы.

Учёные и раньше знали о существовании процессов, которые приводят к появлению каннибализма внутри вида. Однако никогда ранее они не встречали их столь стремительной эволюции. Всего за 86 лет эти ядовитые жабы пришли к совершенно новой норме пищевого поведения, и она передаётся из поколения в поколение.

Обычно самыми свирепыми каннибалами являются головастики австралийских тростниковых жаб. Собравшись в небольшие группы, они могут уничтожить более 99% личинок, которые вылупляются из десятков тысяч икринок в одной кладке.

Исследователи решили проверить, насколько каннибализм присущ агам как виду. Они собрали жаб в Австралии и Французской Гвиане, а затем разводили их в неволе, получив как икру, так и подросших головастиков.

Затем учёные поместили перед одним головастиком 10 личинок из той же местности. Они повторили этот процесс сотни раз, и эксперимент показал, что австралийские аги в 2,6 раза более склонны поедать личинок своих сородичей, чем их южноамериканские собратья.

Скорость, с которой у этих жаб проявились столь кровожадные предпочтения, действительно поражает. Однако ещё больше учёных поразило то, как быстро эволюция подарила агам эволюционный механизм защиты от этого опасного поведения.

Дело в том, что головастиков привлекает в личинках особый запах токсина, исходящий от них. Обычно головастики не поедают друг друга, и оказалось, что именно эта "лазейка" позволяет выжить большему числу личинок жаб.

Помещённые в один аквариум с головастиком австралийские личинки проходят основные этапы развития, то есть сами становятся головастиками, гораздо быстрее, чем личинки из южноамериканской группы. Это сокращает время, которое личинки проводят в беззащитном и очень привлекательном для головастиков (с гастрономической точки зрения) состоянии.

Всё, что исследователи пока могут сказать по этому поводу, это что у такого рода "мгновенной" эволюции есть генетическая подоплёка. То есть австралийские аги и южноамериканские аги имеют между собой гораздо меньше общего, чем этого можно было ожидать.

Исследование было опубликовано в научном журнале PNAS.