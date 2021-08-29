В США заявили, что солнечные вспышки могут спровоцировать глобальный интернет кризис
Американская исследовательница Сангита Абду Джиоти сообщила, что мощные солнечные вспышки могут спровоцировать отключение интернета по всему миру. Документ доклада опубликован на сайте Школы информации и компьютерных наук Дональда Брена, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
В исследовании идет речь о солнечных вспышках, сопровождающихся корональными выбросами. Они происходят достаточно редко, о трех известных случаях сообщалось еще до широкого распространения интернета. При этом, существует вероятность, что одна из таких вспышек может произойти в скором времени.
Джиоти проанализировала влияние этого явления. По ее утверждениям, солнечные вспышки могут нанести вред подводным интернет-магистралям, которые объединяют целые страны.
Исследовательница отмечает, что менее всего пострадают кабели в Юго-Восточной Азии из-за того, что интернет магистрали там короче. Больший урон понесут длинные кабели, соединяющие США и Европу.
В документе отмечается, что мощная солнечная вспышка не приведет к полному отключению интернета, однако, существует риск его серьезной дестабилизации.
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