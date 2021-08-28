Иностранец рассмешил Сеть трогательным признанием в России

В Сети стал вирусным ролик с участием иностранца, который решил признаться в любви своей девушке, оставив под окнами ее дома в Ростове-на-Дону трогательное сообщение. Популярный некогда среди подростков способ признания в любви сочли в Сети смешным. И дело не в том, что оставил сообщение взрослый мужчина, а в том, что именно и как он написал, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

"Я целоват тибя в Турции. Теперь хочу циловать в Ростов. Не бойся, открой дверь", - написано на асфальте под окнами многоэтажки.

Как сообщает "Ридус", парень по имени Серкан приехал в Ростов из Турции. Судя по сообщению, там у него случился бурный роман с туристкой из России. Однако отпуск закончился, и россиянка уехала домой. Позабыть девушку герой-любовник не смог, а потому решил последовать за ней и признаться в любви уже у нее дома. Не совсем понятно только одно: если у турецкого гражданина есть информация о городе или адресе возлюбленной, то почему нет банального телефона?

В Сети поступок турецкого принца восприняли с юмором и начали шутить над его любовной историей. Кто-то даже заметил, что дверь мужчине может открыть не только женщина, но и ее злой муж.

"Курортный роман приехал на дом", - написал один из пользователей.