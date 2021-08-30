Дизайнер раскрыла секрет покорившего принца Уильяма прозрачного платья Миддлтон

Британский дизайнер Шарлотт Тодд (Charlotte Todd) раскрыла подробности создания откровенного платья, в котором герцогиня Кембриджская Кэтрин вышла в свет в 2002 году. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Создательница наряда рассказала, что придумала его дизайн, когда училась в Университете Сент-Эндрюс в Шотландии. Отмечается, что она сшила упомянутый предмет гардероба специально для Миддлтон, которая должна была продемонстрировать его на благотворительном модном показе.

По словам Тодд, изначально вещь делалась как юбка, однако Миддлтон решила надеть ее в качестве платья. Знаменитость вышла на подиум в наряде, несмотря на прозрачную ткань, сквозь которую просвечивало нижнее белье. Она дополнила свой образ черными туфлями на небольшом каблуке.

Известно, что на показе присутствовал принц Уильям, который заплатил за место в первом ряду 200 фунтов стерлингов. Согласно материалу, откровенный наряд восхитил члена королевской семьи, что поспособствовало развитию его отношений с будущей супругой. Свадьба пары состоялась 29 апреля 2011 года в Вестминстерском аббатстве.

В марте 2011 года стало известно, что описанный предмет гардероба продали на аукционе за 78 тысяч фунтов стерлингов. Торги состоялись в Лондоне, имя покупателя не раскрывалось. Кто стал покупателем знаменитого наряда возлюбленной принца, неизвестно. Помимо описанного наряда, с молотка также ушли два платья матери принца Уильяма, покойной принцессы Дианы.