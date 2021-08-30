Ученые с помощью бактерий вырастили искусственные мышечные волокна

Исследователи из Вашингтонского университета в Сент-Луисе разработали технологию синтетической химии, которая позволяет выращивать большие белковые молекулы внутри микробов. С её помощью ученые смогли синтезировать высокомолекулярный мышечный белок титин в виде волокон. Об этом они сообщили в журнале Nature.

Титин - самый большой известный белок, он состоит из более чем 500 тысяч атомов и выполняет роль "молекулярной пружины" в мышечных волокнах - позволяет мышцам сокращаться. Учёные давно пытались создать искусственные мышечные волокна для биоинженерии и робототехники, но все работающие способы сводились к выделению титина из живых тканей.

Новая технология избавляет от необходимости использовать животных: американским учёным удалось вывести специальные бактерии, которые могут собирать огромные белковые молекулы - в 50 раз более объёмные и массивные, чем все известные "бактериальные" белки. С помощью таких бактерий исследователи синтезировали молекулы титина и "скрутили" их в волокна толщиной в 10 раз меньше человеческого волоса.

Структура мышцы и схема производства титиновых волокон бактериями

Изображение Вашингтонского университета

Исследование показало, что такие волокна имеют выдающиеся механические и химические свойства. Например, их жёсткость, прочность и ударная вязкость выше, чем у кевлара - таким образом, из "искусственных мышц" можно делать защитное снаряжение вроде бронежилетов или рабочей формы. Также титиновые волокна полностью биосовместимы благодаря своей идентичности натуральным мышечным волокнам - они не будут вызывать воспаления при использовании в хирургии и биоинженерии.