Ученые выяснили, что ДНК может восстанавливаться в космосе

Первый эксперимент с использованием технологии "генных ножниц" CRISPR показал, что ДНК может восстанавливаться в условиях крайне низкой гравитации. Об этом сообщил портал Space.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В рамках эксперимента ДНК дрожжей был существенно поврежден с помощью CRISPR-технологии, а спустя время исследователи смогли наблюдать восстановление цепочки в первозданном виде. Результаты имеют важное значение для науки, так как в условиях космоса помимо нулевой гравитации, ущерб органическим веществам представляет еще и повышенная радиация. Ученые планируют продолжить проект, разработанный студентами из Университета Миннесоты, и изучить то, каким образом и насколько эффективно ДНК восстанавливается в столь сложных условиях.

"Понимание того, какой тип восстановления приводит к наименьшему числу ошибок, имеет важные практические импликации. Например, с помощью этой информации мы сможем определить наилучшие методики для восстановления личного состава космических экипажей и наилучшие процедуры восстановления их здоровья после облучения", - заявила Сара Уоллес из Космического центра Джонсона при НАСА.