100-летняя дизайнер раскрыла секрет счастливого долголетия

100-летняя дизайнер и икона моды Айрис Апфель (Iris Apfel) из США поделилась секретами счастливого долголетия и успешной работы в пожилом возрасте. Ее рекомендации публикует The CEO Magazine, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Айрис Апфель родилась 29 августа 1921 года в Нью-Йорке. С 1950-го по 1992 год Айрис с мужем руководила текстильной компанией, которая среди прочего выполняла заказы правительства США по реставрации интерьеров Белого дома.

В 2005 году Апфель представила коллекцию модной одежды и украшений собственного дизайна в нью-йоркском Метрополитен-музее. Позже дизайнера пригласили преподавать в Техасский университет в Остине, а в 2013 году она вошла в список "50 самых модных женщин за 50" по версии газеты The Guardian.

На вопросы об успешной карьере в пожилом возрасте Апфель ответила, что, в первую очередь, никогда не поздно взяться за какое-либо начинание. "Я сделала первую большую работу в мире моды, когда мне было 84 года. Я знаю, что это банальность, но возраст - всего лишь цифры", - поделилась она.

Также дизайнер уверена, что один из главных секретов долголетия - заниматься любимым делом и вкладывать в него всю душу: "Страсть к работе и полная самоотдача - вот, что сохранило мою молодость. Я никогда не перестану работать".

Другой полезной привычкой для пожилых она считает строгий распорядок дня. Апфель всегда просыпается ровно в девять утра, выпивает стакан апельсинового сока, съедает порцию каши, а затем пьет кофе без кофеина. На вопрос о здоровом питании она отвечает, что лучшая диета - не переедать.

Дизайнер добавила, что из-за постоянной работы она так и не завела детей и иногда жалеет об этом. "Порой я думаю, что совершила ошибку, а потом смотрю, какие ужасные дети у некоторых моих знакомых, и успокаиваюсь", - пошутила Апфель.