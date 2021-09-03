У принца Гарри и Меган Маркл обнаружили долги

Бывший фонд британского принца Гарри и его жены Меган Маркл Sussex Royal должен 78,5 тысячи фунтов стерлингов некоммерческой организации. При этом пара заключала многомиллионные сделки со СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Daily Mail.

Название организации, которой Гарри и Меган должны деньги, не указывается в документах. Фонд должен был вернуть 213 тысяч фунтов стерлингов в течение года. Из этой суммы удалось вернуть только 134,5 тысячи фунтов стерлингов. Оставшиеся деньги планируют выплатить в ближайшее время.

За год Гарри и Меган заключили множество контрактов с медиакомпаниями и заработали на этом 118 миллионов фунтов стерлингов.