Диетолог перечислила способы сделать обычные блюда полезнее

Австралийский диетолог Хлои Маклид перечислила способы, позволяющие сделать обычные блюда полезнее. Об этом сообщает издание Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Маклид, при здоровом питании следует съедать 30 порций различной растительной пищи в неделю. Она утверждает, что это не так трудно, как может показаться, поскольку растительная пища очень разнообразна, и ее можно добавлять в другие блюда.

Диетолог считает, что некоторые рецепты стоит расширить за счет помидоров или авокадо, в других уместны укроп или петрушка. Кашу или пудинг можно посыпать подсолнечными семечками - это, по ее словам, тоже растительная пища.

В мясных соусах или в карри эксперт рекомендует увеличить долю растительных ингредиентов. Кроме того, Маклид считает, что стоит разнообразить привычные гарниры. Например, вместо риса или гречки попробовать ячмень и амарант - американскую зерновую культуру, которую выращивали ацтеки.