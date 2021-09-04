Выбраны самые смешные фотографии диких животных 2021 года

Комитет Comedy Wildlife Photography Awards объявил финалистов конкурса смешных фотографий дикой природы. Всего в финал вышли 42 работы, на которых запечатлены забавные моменты из жизни животных, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Жюри конкурса рассмотрело более 7000 заявок. "Огромное количество изображений, которые мы получаем каждый год, демонстрируют стремление к участию в охране природы и напоминают нам, что дикая природа действительно невероятна и забавна, и мы должны сделать все возможное, чтобы ее защитить", - отметил один из организаторов Пол Джойсон-Хикс.

Среди участников, претендующих на победу, голубь в маске, хихикающий тюлень, танцующие медведи и сердитый скворец. Голосование за лучший снимок продлится до 10 октября 2021 года. Победители будут объявлены на церемонии награждения 22 октября.

Международный конкурс смешных фотографий животных был учрежден в 2015 году фотографами Полом Джойнсоном-Хиксом и Томом Салламом, которые с юмором хотели способствовать сохранению дикой природы.