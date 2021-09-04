Назван лучший университет мира по версии THE World University Rankings 2022

Оксфордский университет Великобритании в очередной раз стал лидером рейтинга топ-200 университетов мира по версии Times Higher Education (THE World University Rankings 2022). Об этом сообщается на сайте журнала, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Это шестой год подряд, когда британский вуз занимает первую позицию в данном списке. В пятерку лучших университетов в мире вошли Калифорнийский технологический институт (США), Гарвардский университет (США), Стэнфордский университет (США), Кембриджский университет (Великобритания).

Далее следуют Массачусетский технологический институт (США), Принстонский университет (США), Калифорнийский университет в Беркли (США), Йельский университет (США) и Чикагский университет (США).

При этом Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова оказался на 158-м месте в рейтинге, это самая высокая позиция за все время участия российских высших учебных заведений.