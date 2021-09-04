Ученые опровергли популярный миф о наборе лишнего веса

Вопреки распространенному мнению, люди больше всего набирают вес не в среднем возрасте, а в 18-34 года, выяснили специалисты из Университетского колледжа Лондона и Кембриджского университета. В более зрелые годы же вероятность ожирения неуклонно снижается. Подробнее об этом ученые рассказали в статье в журнале The Lancet Diabetes and Endocrinology, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Исследователи собрали данные о 9 млн измерений ИМТ у 2 млн британцев в 1998-2016 годах. Как выяснилось, самый высокий риск столкнуться в ближайшие 10 лет с лишним весом был у людей в возрасте 18-24 лет. Для молодежи этот риск оказался в четыре раза выше, чем у людей старше 65 лет.

Кроме того, молодежь в шесть раз чаще переходила из одной категории ИМТ в другую - например, из категории лишнего веса в категорию ожирения. Молодой возраст в целом оказался более значимым фактором набора веса, чем пол, этническая принадлежность или социально-экономическое положение.

При этом те, кто сохранил нормальный вес до 35 лет, скорее всего будут поддерживать его и далее.

Исследователи связывают появление лишнего веса у молодых людей с масштабными переменами - они начинают самостоятельную жизнь, учатся, работают, заводят семьи. Все это отнимает много времени, что приводит к уменьшению физических нагрузок и неправильному питанию.

Из-за заблуждений большинство работ, посвященных ожирению, касалась людей среднего возраста, которые уже имели лишний вес, отмечают авторы работы. Теперь же внимание стоит сосредоточить на молодежи и на том, как предотвратить ожирение.