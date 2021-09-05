https://news.day.az/unusual/1376285.html Ученые из Швеции определили самую болезненную породу собак
Ученые из Швеции определили самую болезненную породу собак
Ученые Уппсальского университета Швеции выяснили, какая порода собак наиболее подвержена болезням. Об этом сообщает New Scientist, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Исследователи пояснили, что в результате селекции многие собаки приобрели различные болезнетворные генетические мутации. Они понаблюдали за 20 животными восьми самых популярных пород и определили, что кавалер-кинг-чарльз-спаниель является самой болезненной породой собак.
Отмечается, что эти собаки имеют наибольшее количество опасных генетических вариантов, в основном они связаны с сердечной недостаточностью.
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