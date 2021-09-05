Обнаружены новые детали, ведущие к разгадке тайны Бермудского треугольника

Морскому биологу, дайверу Майку Барнетту и его команде удалось обнаружить обломки самолета времен Второй мировой войны. Предположительно, это может быть одним из пропавших бортов "Рейса 19".

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, речь идет о происшествии, когда пять американских военных самолетов, известных как "Рейс 19", влетели в зону Бермудского треугольника и пропали с экранов радаров.

"Сначала мы увидели лишь груду искореженного металла на морском дне. Это могло быть что угодно - например, мусор, оставшийся от затонувшего корабля", - объяснил ученый.

Его слова опубликовали на YouTube-странице телеканала History, который выпускает документальный фильм, посвященный загадке Бермудского треугольника.

По словам Барнетта, рядом с обломками дайверы обнаружили также винт. Дальнейшее изучение места катастрофы помогло определить, что металлические детали принадлежат боевому самолету 40-х годов прошлого века.

В материале, опубликованном на канале History, не уточняется, действительно ли ученым удалось найти один из пропавших самолетов "Рейса 19". Однако новые подробности, как подчеркивают авторы передачи, могут привести к разгадке катастрофы, произошедшей в Бермудском треугольнике.

В декабре 1945 года пять торпедоносцев ВМС США "Эвенджер" в составе звена под командованием лейтенанта Чарльза Тейлора во время учебно-тренировочного полета вылетели с авиабазы во Флориде и бесследно исчезли.

Спустя несколько часов была потеряна связь с поисково-спасательным самолетом, отправленным на помощь "Эвенджерам". Полагают, что летчики пропали в печально известном Бермудском треугольнике. Детали трагической гибели 27 мужчин остаются неизвестны даже спустя 75 лет.