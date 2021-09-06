Назван самый опасный общественный транспорт

Самым опасным видом транспорта в 2021 году эксперты компании "Росгосстрах" признали микроавтобусы, в особенности - на междугородных маршрутах, передает Day.Az со ссылкой на РИА "Новости".

"Микроавтобусы - самый опасный вид пассажирского транспорта, а самые тяжелые по последствиям аварии случаются на загородных маршрутах... Происшествия на городских маршрутах случаются чаще, но полученные пассажирами травмы, как правило, характеризуются легкой и средней степенью тяжести причинения вреда здоровью", - указано в исследовании.

Чаще всего пассажиры маршруток получают травмы мягких тканей, ушибы и сотрясение головного мозга, а также внутренние переломы ребер, костей носа и лучевой кости.

"Более тяжелые травмы и серьезные происшествия с гибелью пассажиров обусловлены тем, что на загородных маршрутах выше скорость движения, там чаще случаются столкновения автобусов и "маршруток" с грузовыми автомобилями, съезды в кювет и опрокидывания", - рассказал начальник отдела выплат по обязательным видам страхования блока "Урегулирование убытков" ПАО СК "Росгосстрах" Андрей Кривенышев.