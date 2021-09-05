Пилот впервые пролетел через автомобильные тоннели на самолёте

Итальянец Дарио Коста стал первым в мире человеком, который на самолёте пролетел через тоннель. Даже через два сразу, передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru.

Идея, которая родилась год назад и тщательно прорабатывалась перед реализацией, была воплощена в жизнь 4 сентября 2021 года, когда итальянский пилот и каскадёр Дарио Коста за штурвалом специально подготовленного лёгкого одномоторного самолёта Zivko Edge 540 совершил свой трюк.

41-летний пилот пролетел сквозь два автомобильных тоннеля Чаталджа, расположенных за пределами Стамбула на трассе Northern Marmara Highway, установив тем самым рекорд Гиннесса, поскольку до итальянца никто в мире не совершал подобных трюков.

Весь полёт, от отрыва от асфальта до вылета из второго тоннеля, занял 43,44 секунды - за это время Дарио Коста преодолел 2,26 км с максимальной скоростью 245 км/ч. Во время полёта самолёт находился на высоте от 70 см до 1 м над асфальтом, а также пилот должен был выдерживать небольшое расстояние около 3,5 м между каждой законцовкой крыла и стенами тоннеля, подстраивая свою траекторию под изменение архитектуры сооружения.

По окончании полёт Дарио Коста стал обладателем сразу четырёх рекордов Гиннесса - самый длинный тоннель, пройденный самолётом (1610 м), первый полёт самолёта через тоннель, первый полёт самолета через два тоннеля, первый взлёт самолёта из тоннеля.

"Я никогда в жизни не летал в тоннеле - этого никто никогда не делал - поэтому в моей голове всё время стоял большой вопрос, пойдёт ли всё так, как мы ожидали, или придётся импровизировать. Конечно, когда всё закончилось, это стало большим облегчением, но главной эмоцией для меня было большое, большое счастье. Для меня проект стал ещё одной реализованной мечтой", - заявил Дарио Коста.