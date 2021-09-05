Вертолет-дрон Ingenuity совершил 13-й полет на Марсе

Вертолет-дрон Ingenuity успешно совершил 13-й автономный полет на Марсе, сообщает "Интерфакс" со ссылкой на Лабораторию реактивного движения NASA, передает Day.Az.

"Он летал со скоростью 3,3 метра в секунду, делая снимки юго-восточной части региона Южная Сейта. Воздушное обследование продолжает помогать планированию [маршрута марсохода] Perseverance", - говорится в сообщении.

Как уточнили в NASA, полет Ingenuity начался в субботу в 17:08 по времени Западного побережья США (в воскресенье в 04:08 по бакинскому времени).

В этот раз вертолет пролетел на более низкой высоте - 8 метров по сравнению с 10 метрами в ходе 12-й миссии. Дальность полета составила 210 метров, скорость аппарата также была снижена с 4,3 до 3,3 м/ сек. Полет длился 161 секунду, во время него было сделано 10 фотографий местности, которые были позднее переданы на Землю, уточнили в агентстве.

Марсоход Perseverance с вертолетом Ingenuity совершил успешную посадку на поверхность Красной планеты 18 февраля этого года. Ключевой целью миссии Perseverance на Марсе является астробиология, включая поиск признаков древней микробной жизни. Марсоход будет изучать геологию планеты и древний климат, и, как ожидается, станет первой миссией по сбору и хранению марсианской породы и реголита. В конце апреля Perseverance удалось получить кислород из атмосферы Марса. В мае марсоход сфотографировал ночное небо на планете.