Внук Королева рассказал о подробностях встречи с Илоном Маском

Андрей Королев - внук создателя советской космонавтики Сергея Королева - рассказал, что основатель компании SpaceX Илон Маск относится с огромным уважением к его деду. Об этом сообщает телеканал "Звезда" в своем Telegram-канале, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В разговоре с журналистами Андрей Королев раскрыл подробности встречи с Маском и экскурсии на заводе SpaceX. "Нас встретили по-королевски", - отметил Королев и подчеркнул, что Маск относится к его деду с огромным уважением. В частности, один из залов SpaceX назван в честь основоположника отечественной космонавтики.

По его словам, пригласивший к себе Королева и его сына Павла Маск прилетел на личном самолете и приземлился в аэропорту, оборудованном прямо на заводе. "Так, как за ним охотятся, это не дай бог так жить", - отметил Андрей, заметив, что вместе с предпринимателем прибыли и журналисты. Королевым показали внутреннее устройство завода, продемонстрировав цеха, персонал и оборудование.

Внук Сергея Королева остался восхищенным высотехническим оснащением компании. По его словам, на сборке деталей SpaceX трудятся молодые и очень мотивированные сотрудники: "К сожалению, должен констатировать, что возрастной состав наших сборщиков немного отличается - это люди более старшей возрастной группы".