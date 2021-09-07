В Китае нашли ископаемых акул с зубами-лепестками

Палеонтологи обнаружили семь хорошо сохранившихся зубов акул вымершего рода Petalodus в китайской провинции Шаньси. Статья об этом опубликована в журнале Acta Geologica Sinica, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Род Petalodus, впервые описанный в 1840 году, принадлежал к отряду Petalodontiformes - петалодонтов, ископаемых морских хрящевых рыб, обитавших в древних морях с каменноугольного по пермский период. Он родственен современному отряду химерообразных, но подавляющее большинство видов, представлявших тот отряд, исчезло уже к окончанию массового пермского вымирания 250 млн лет назад.

Недавно обнаруженные зубы принадлежат виду Petalodus ohioenesis, жившему около 290 млн лет назад, в пермский период. "Найденные образцы характеризуются зубами в форме лепестков с лопатообразной коронкой и длинным корнем, - пояснил Чжикун Гай, палеонтолог из Института палеонтологии позвоночных и палеоантропологии Китайской академии наук. - Эта коронка окружена охватывающим ее набором гребней у основания, препятствующим соскальзыванию добычи". Очевидно, что это были хищники, причем высшие хищники, находившиеся на вершине пищевой цепочки.

Во времена каменноугольного и пермского периодов место, где найдены зубы акул, было частью Северо-Китайского микроконтинента в палеоэкваториальных областях океана Палеотетис, здесь царил влажный тропический климат, а в мелких морях было вдоволь пищи для акул. Там обитали мшанки, брахиоподы, брюхоногие и головоногие моллюски, фузулиниды, остракоды, трилобиты и кораллы.