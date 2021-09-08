Школьник нашел на картах Google «ведущее в центр Земли отверстие»

Британский школьник Рори Чепмен увидел неожиданную достопримечательность на картах Google. 12-летний юноша нашел место под названием "Отверстие, ведущее к центру Земли". На неожиданную находку обратили внимание журналисты Liverpool Echo, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Чепмен рассказал, что изучал карту в поисках места для семейной прогулки. Во время исследования он наткнулся на архипелаг островов Хилбр на северо-западе Англии - местный заповедник. На одном из островов мальчик увидел значок туристической достопримечательности с необычным названием.

Озадаченный школьник решил расспросить о находке своего отца: Чепмен подумал, что на острове кто-то вырыл огромную яму, которая действительно ведет к центру планеты. Родственник не смог дать внятный ответ, поэтому семья решила узнать мнение об "отверстии" в Facebook.

Пользователи соцсети отметили, что понятия не имеют, о каком отверстии идет речь. "Ого, как интригующе", - написал один из комментаторов. "Что бы там ни было, это уже убрали", - написал другой. Он имел в виду, что значок с необычным названием неожиданно пропал с Google-карт.