Названы способы избежать осенней хандры в офисе

Врач-эндокринолог группы компаний "Инвитро" Светлана Шокур рассказала россиянам, как избежать осенней хандры и оставаться энергичным в офисе, сообщает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам Шокур, эмоциональное состояние человека ухудшается осенью из-за уменьшения количества солнечного света, частых дождей и короткого дня. Чтобы защититься от осенней хандры, специалист посоветовала использовать больше источников света на рабочем месте и создавать повышенную яркость, а также проветривать помещение.

Медик назвала и другие способы справиться с депрессией осенью. Например, важно отслеживать уровень витамина D, нехватка которого часто наблюдается осенью из-за дефицита солнечного света. Чтобы выбрать правильную дозу вещества, следует обратиться к врачу. Витамин D улучшит общее самочувствие, тонус, мышечную активность, устойчивость к стрессовым ситуациям, а также снизит подавленность и тревожность. Не стоит забывать и о правильном питании.

"Кроме того, важно потреблять продукты, содержащие триптофан: индейку, сыр, орехи, например, миндаль. Можно принимать дополнительные источники триптофана в виде добавок", - добавила эндокринолог. Она также посоветовала включить в рацион витамины-антиоксиданты: например, витамин C, а также микроэлемент магний, поддерживающий нервную систему.