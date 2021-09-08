Начинающий археолог нашел уникальные сокровища возрастом 1 500 лет

Начинающий археолог Оле Гиннеруп Шитц нашел на участке своего бывшего одноклассника в окрестностях Еллинга (Ютландия) один из крупнейших больших золотых кладов, когда-либо обнаруженных в Дании. Об этом сообщает таблоид The Irish Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На поиск у Шитца ушло только несколько часов. Его новый металлоискатель издал громкий сигнал, который доносился из-под земли.

По словам мужчины, ему очень крупно повезло.

"Площадь Дании 43 тыс. кв. км. Но я решил опробовать прибор именно там, где находился клад", - сказал он.

В результате датчанин обнаружил 22 предмета из драгоценного металла. Вес находок составил почти один кг.

В числе этих артефактов большие медальоны, украшенные изображениями скандинавского бога Одина и римского императора Константина и другие ценности.

Эксперты предполагают, что сокровища находились под землей около полутора тысячи лет. Некоторые из предметов относятся к VI веку.

Теперь золото планируют выставить в Вайле, а после перевезти в Национальный музей Дании.