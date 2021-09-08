В Канаде нашли следы одного из самых крупных животных времен кембрийского взрыва

На западе Канады, в породах возрастом около 500 млн лет, палеонтологи обнаружили отпечаток ранее неизвестного членистоного хищника. Он был одним из самых крупных животных своего времени, в несколько раз превосходя по длине почти всех остальных обитателей первичного океана времен кембрийского взрыва. Описание находки опубликовал научный журнал Royal Society Open Science, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Размеры Titanokorys gainesi просто поражают воображение - это самое крупное существо кембрийской эры после аномалокариса. Они оказывали огромное влияние на экосистемы дна, а их длинные конечности помогали захватывать любые частицы пищи, которые они выкапывали из грунта при помощи головного панциря", - рассказал один из исследователей, куратор Королевского музея Онтарио Жан-Бернар Карон.

Считается, что первые многоклеточные организмы возникли около 600 млн лет назад, незадолго до кембрийского взрыва. Так ученые называют начавшееся 550 млн лет назад явление, в результате которого почти одновременно возникли все современные типы животных, а также предки растений и грибов.

Карон и его коллеги уже много лет изучают флору и фауну кембрийского периода. Свои исследования они ведут на территории Британской Колумбии - одной из западных провинций Канады, где залегают морские осадочные породы времен кембрийского взрыва. Эти отложения называют сланцами Бёрджес.

Гиганты древних морей

Благодаря уникальных условиях, в которых эти сланцы сформировались, внутри них сохранились отпечатки мягких тканей первых животных Земли. За последние годы группа Карона обнаружила здесь множество хищников кембрийской эры. В частности, в 2017 году они нашли останки вида Habelia, похожего на Чужого из фильмов Ридли Скотта.

Недавно ученые обнаружили очень крупные отпечатки древнего многоклеточного существа. Оно относится к семейству хурдиид (Hurdiidae). Так палеонтологи называют группу древних членистоногих хищников, которые обладали крупными размерами, сильно вытянутой головой и большим набором длинных усов-щупальцев, помогавшим им извлекать пищу со дна океана или из окружающей воды.

Нового представителя этого семейства назвали Titanokorys gainesi. Это один из самых больших хурдиидов, в длину особи достигали как минимум полметра, причем больше половины приходилось на голову и покрывавший ее панцирь. Карон и его коллеги предполагают, что эту часть тела хищник использовал как "плуг", чтобы выкапывать жертв из грунта.

Отпечатки Titanokorys gainesi ученые нашли рядом с окаменелыми останками еще одного крупного представителя этого рода древних хищников, Cambroraster falcatus. По мнению палеонтологов, такое соседство свидетельствует в пользу того, что эти животные занимали разные экологические ниши, что говорит о необычно высокой сложности экосистем кембрийского периода.