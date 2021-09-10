Обнаружено необычное свойство Млечного Пути

Международная команда астрофизиков обнаружила, что металличность - содержание элементов тяжелее гелия и водорода - межзвездной среды нашей галактики неоднородна. Статья ученых об этом необычном свойстве Млечного Пути опубликована в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Процесс нуклеосинтеза в звездах обогащает межзвездную среду - изначально обычно состоящую только из водорода и гелия - атомами более тяжелых элементов. Согласно существующим моделям, межзвездной среде Млечного Пути свойственно равномерное распределение газа, поступившего извне галактики, газа, обогащенного нуклеосинтезом, и пыли, получившейся из конденсации атомов тяжелых элементов.

Исследователи из Женевского университета совместно с коллегами из США, Франции и Чили оценили это соотношение в действительности для атмосферы 25 звезд на основе данных двух телескопов - Hubble и VLT (Very Large Telescope). Для того, чтобы измерить содержание пыли, ученые применили новый метод. "Для того, чтобы учесть общее соотношение газа и пыли, некоторые элементы - такие как железо, цинк, титан, кремний и кислород - наблюдались одновременно. После этого мы могли оценить долю металлов в пыли и добавить ее к имеющимся оценкам для установления общего соотношения", - рассказала ведущий автор исследования Аннализа де Сиа.

Выяснилось, что межзвездная среда не гомогенна. Более того, в некоторых регионах металличность составила только 10 процентов от солнечной. Открытие, подчеркивают ученые, заставит пересмотреть модели эволюции галактик - и Млечного Пути в частности - в которых ранее считалось, что газ в межзвездной среде "перемешивается" равномерно.