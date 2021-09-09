В Китае снесут одну из самых больших в мире бронзовых статуй

В КНР решили снести самую большую статую мира бога войны Гуань Юя, построенную пятью годами ранее. Как сообщает Newsweek, снос памятника будет стоить налогоплательщикам $24 млн, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

60-метровую статую обожествленному военачальнику построили в 2016 году в провинции Хубей. И она сразу стала объектом публичной критики из-за своей гротескности и безвкусности. В результате местные власти приказали снести статую.

В обществе эта новость вызвала негодование из-за того факта, что строительство монумента несколько лет назад также обошлось местному бюджету в десятки миллионов долларов.

Гуань Юй - легендарный китайский военачальник, живший в конце эпохи Хань (III в.). Прототип героя одного из четырех китайских классических романов "Троецарствие", он был обожествлен в 1594 году.