Стюардессы рассказали, зачем приветствуют каждого пассажира на входе

Стюардессы рассказали, с какой целью они приветствуют каждого пассажира на входе. Об этом пишет The Sun, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По словам бортпроводницы Кэт Камалани, во время приветствия она оценивает людей на их способность помочь в экстренных ситуациях.

"Когда вы садитесь в самолет - видите наше улыбающееся лицо. На самом деле в этот момент мы осматриваем вас с головы до ног и ищем трудоспособных людей, которые нам помогут в экстренных случаях", - пояснила стюардесса.

Ее коллега Кэрри Брэдли пояснила, что во время проверки посадочного талона она моментально оценивает физическое состояние пассажиров. Кроме того, она часто разговаривает с путешественниками, чтобы еще раз убедиться, что они в состоянии помочь в чрезвычайной ситуации.