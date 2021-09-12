Как улучшить самочувствие и не утомляться на работе

Исследователи из США выяснили, что степень утомления повышается, если сотрудники работают в помещениях, которые долгое время не проветриваются. Более того, воздух в офисе может влиять на когнитивные функции и вызвать ухудшение памяти и внимания. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на "Ридус".

Ученые провели исследование с участием более чем 300 офисных работников в возрасте от 18 до 65 лет из шести стран. Изучить они решили условия работы людей в Китае, Индии, Мексике, Таиланде, США и Великобритании. Во время исследования от людей время от времени требовалось выполнять специально разработанные тесты для проверки когнитивных функций. Оценивались работа памяти, а также способности сосредотачиваться.

Исследователи выяснили, что увеличение концентрации в воздухе частиц PM2.5 и уровня углекислого газа ухудшает результаты тестов офисных сотрудников.

Чтобы улучшить самочувствие и когнитивные способности на работе, ученые советуют регулярно проветривать офис.

"Открывайте окна, а если качество воздуха снаружи плохое, возможно, стоит задуматься о модернизации систем фильтрации в здании или установке высококачественных портативных воздухоочистителей", - заявил автор исследования Седеньо Лоран.