Диетолог развеял известный миф о похудении

Диетолог Андрей Невский развеял миф о том, что худеющим нельзя есть после 18.00. Его слова приводит издание "Главред", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Специалист рекомендует спланировать ужин заранее, подсчитав калории до приема пищи, а не после. Чтобы улучшить процесс жиросжигания, последний прием пищи в течение дня должен состоять из белков и углеводов с небольшим количеством жиров.

Так, можно приготовить овощной салат, который послужит источником клетчатки, витаминов и микроэлементов и выбрать гарнир к основному блюду, который содержит крахмал. Невский уточнил, что в качестве основного блюда лучше съесть рыбу, мясо птицы или морепродукты.