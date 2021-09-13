Вот почему в Европе и Америке гибнут тысячи птиц

В ежегодной гибели тысяч птиц, тела которых находят каждую зиму на побережьях по обе стороны Атлантики, оказались виноваты сезонные циклоны, интенсивность которых год от года увеличивается из-за глобального изменения климата.

Как передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ, результаты исследования опубликованы в журнале Current Biology.

Последние несколько лет в конце осени - начале зимы жители Северной Америки и Европы отмечают массовую гибель перелетных птиц. Чтобы выяснить причину этого необычного явления, ученые-экологи из Французского национального центра научных исследований вместе с коллегами из Норвегии и США провели эксперимент.

Во время летнего сезона они отправились в Восточную Гренландию и закрепили на лапках 1500 птиц пяти самых уязвимых видов - атлантических тупиков, маленьких гагарок, черноногих моевок и двух видов кайр - миниатюрные датчики, позволяющие отслеживать траектории их перемещения.

Ученые использовали в исследовании метки GLS (Global Location Sensor), которые менее точны, чем датчики GPS, но значительно легче последних - они весят не более одного грамма, потребляют мало энергии и обладают большим сроком службы.

Так как погибшие птицы обычно сильно истощены, первая версия предполагала, что птицы, попадая в водовороты циклонов, теряют силы в борьбе с воздушными потоками и погибают. Чтобы определить степень воздействия этих погодных явлений на птиц, ученые создали компьютерную модель, в которой совместили линии движения птиц с траекториями циклонов, которые возникают на пути перемещения перелетных птиц, мигрирующих из районов арктических гнездовий на юг, к местам зимовки. Такие циклоны могут продолжаться по несколько дней и часто очень интенсивны.

Авторы провели моделирование аэродинамики движения птиц в воздушных потоках циклонов и неожиданно для себя выяснили, что птицы гибнут, скорее всего, не из-за повышенного расхода энергии, а из-за того, что не могут нормально питаться. Изученные виды добывают себе пищу, ныряя за рыбой в морские воды, но при сильном ветре они неспособны совершать такие воздушные маневры.

При этом птицы не могут остановиться и отдохнуть, а вынуждены продолжать полет при любых условиях. Если ветер не утихает несколько дней, птицы долгое время остаются голодными, пока в конце концов не падают замертво.

Поскольку частота и сила сезонных циклонов в Северной Атлантике увеличивается с изменением климата, авторы делают вывод о том, что в ближайшие годы перелетные птицы в этом регионе будут еще более уязвимы, и как исправить ситуацию, ученые пока не знают.