Медведь не даёт американской семье спокойно жить.

Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна", кушетка на террасе стала его излюбленным местом для сна. Он регулярно приходит к дому семьи, чтобы отдохнуть на кровати.

Дети рады, взрослые в шоке, а полиция переживает, как бы такое соседство не переросло в трагедию.