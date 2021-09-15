https://news.day.az/unusual/1379919.html Медведь не даёт американской семье спокойно жить - ВИДЕО
Медведь не даёт американской семье спокойно жить - ВИДЕО
Медведь не даёт американской семье спокойно жить.
Как передает Day.Az со ссылкой на телеграм-канал "Лента дна", кушетка на террасе стала его излюбленным местом для сна. Он регулярно приходит к дому семьи, чтобы отдохнуть на кровати.
Дети рады, взрослые в шоке, а полиция переживает, как бы такое соседство не переросло в трагедию.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре