Объявлен шорт-лист Букеровской премии

Консультационный комитет Букеровской премии объявил короткий список номинантов этого года, передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В него вошли шесть авторов: Анук Арудпрагасам ("Проход на север"), Дэймон Галгут ("Обещание"), Патриция Локвуд ("Никто не говорит об этом"), Надифа Мохамед ("Удачливые люди"), Ричард Пауэрс ("Недоумение") и Мэгги Шипстед ("Большой круг").

Указанные литературные произведения были выбраны из 158 книг, опубликованных в Великобритании и Ирландии с 1 октября 2020 года по 30 сентября 2021 года.

Ожидается, что победителя назовут 3 ноября, он получит 50 тысяч фунтов стерлингов.

Букеровская премия появилась в 1968 году, но вручают ее с 1969 года. До 2014 года ее лауреатами могли стать лишь граждане Великобритании, Ирландии и стран британского Содружества. С 2014 года правила изменились, теперь шанс на премию есть у писателей с любым паспортом, главное условие - роман должен быть написан на английском языке и опубликован официальным издателем в Великобритании в год присуждения премии.

Первым лауреатом премии в 1969 году стал британский писатель Перси Ховард Ньюби, его наградили за роман "За это придется ответить". В разные годы финалистами премии становились Айрис Мердок, Салман Рушди, Кадзуо Исигуро, Уильям Голдинг, Маргарет Этвуд.