В Нью-Йорке выставили на продажу «дом с привидениями»

В американском штате Нью-Йорк на продажу выставили дом, в котором, как утверждается, живут девять привидений. Об этом сообщает Times Union, передает Day.Az.

По словам владелицы дома Мишель Белл (Michele Bell), в здании "много духов, оно наполнено призраками". Женщина добавила, что пять привидений - это члены ее семьи, в том числе погибший сын Ник. Также в доме обитают духи бывшей квартирантки, которую обнаружили мертвой в подвале, и трех неизвестных мужчин.

Особняк, построенный в 1890 году, был показан в передачах на телеканалах Discovery ID и TLC. В описании отмечается, что исследователи паранормальных явлений также зафиксировали в доме необычную активность. Местом обитания духов является подвал, который заперт на замок.

Недвижимость можно приобрести за 444 444 долларов. Отмечается, что Белл не намерена менять цену: число 444 считается "числом ангела", которое должно помочь пережить трудный период в жизни.