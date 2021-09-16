Побит рекорд по числу людей на околоземной орбите

Новый рекорд по количеству людей, одновременно находящихся на околоземной орбите, установлен в четверг: 14 человек.

Об этом передает Day.Az со ссылкой на российские СМИ.

В марте 1995 года на орбите одновременно находились 13 человек: шестеро космонавтов - на российской станции "Мир", семеро - в американском шаттле "Индевор".

На МКС сейчас семеро: россияне Олег Новицкий и Петр Дубров, американцы Марк Ванде Хай, Шейн Кимброу и Меган МакАртур, японец Акихико Хосиде (командир станции) и француз Тома Песке.

В ночь на четверг от китайской орбитальной станции "Тяньгун" отстыковался корабль "Шэньчжоу-12" для возвращения на Землю 17 сентября трех космонавтов Поднебесной - Не Хайшэна, Лю Бомина и Тана Хунбо.

Также в ночь на 16 сентября из Космического центра имени Кеннеди (штат Флорида) ракетой-носителем Falcon 9 был запущен пилотируемый корабль Crew Dragon. В экипаж миссии Inspiration4, которая носит благотворительный характер и направлена на сбор средств для больницы St. Jude Children's Research Hospital, специализирующейся на детских онкологических заболеваниях, вошли четыре гражданина США: бизнесмен Джаред Исаакман, исследовательница Сиан Проктор, медик Хейли Арсенокс и ветеран ВВС США Кристофер Семброски. Полет будет продолжаться три дня на околоземной орбите высотой около 600 километров.

