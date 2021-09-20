Названы главные недостатки большого наследства

Около 67% американских миллионеров бояться оставлять большое наследство, показал опрос консалтинговой компании The Motley Fool. Главный страх связан с тем, то наследники используют его безответственно (58,74%), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

На втором месте - опасение, что семьи не смогут управлять большим наследством (56,54%). Также больше половины опрошенных считают, что наследство лучше использовать в других целях, например, в благотворительности (56,03%). Примерно столько же полагают, что наследники могут облениться (55,77%), а также опасаются внимания, которое привлечет к их наследникам богатство (54,84%).

При этом 67,74% опрошенных намерены выдвинуть своим наследникам ряд условий, выполнив которые они смогут распоряжаться активами. Например, человек должен получить степень бакалавра в университете.