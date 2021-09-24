Нобелевские премии в этом году вручат на родине лауреатов

Нобелевские премии из-за продолжающейся пандемии коронавируса в 2021 году будут вручаться в странах, где находятся лауреаты, а не на церемонии в Стокгольме.

Как передает Day.Az, об этом говорится в сообщении Фонда Нобеля.

"Думаю, что все хотят, чтобы пандемия закончилась, но этого пока не произошло. Нобелевская премия - это глобальный феномен. Каждый год объявляются имена лауреатов из разных частей мира, и неопределенность вокруг ситуации с пандемией и возможностей для путешествий привела к тому, что в 2021 году награды будут вручены лауреатам у них на родине", - сказал исполнительный директор Фонда Нобеля Видар Хельгесен.

В Стокгольме при этом будет проведена церемония для местной публики.

При этом Норвежский нобелевский комитет пока еще не исключил, что лауреат Нобелевской премии мира, имя которого объявляют в Осло, сможет приехать в столицу Норвегии в декабре.

Объявление лауреатов состоятся с 4 по 11 октября, вручение наград запланировано на 10 декабря в рамках Нобелевской недели.