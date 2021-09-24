Раскрыта причина загадочной смерти галактик

Астрономы Массачусетского университета в Амхерсте (США) узнали, почему некоторые галактики перестали быть активными в самом начале своего формирования. Причиной смерти может быть исчезновение холодного газа. Об этом сообщается в статье, опубликованной в журнале Nature, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Самые массивные галактики в нашей Вселенной сформировались сразу после Большого взрыва, то есть 14 миллиардов лет назад, однако процессы звездообразования в них прекратились достаточно рано по неизвестной причине. Исследователи использовали космический телескоп Хаббл для наблюдения за далекими галактиками возрастом 10-12 миллиардов лет в ультрафиолетовом и ближнем инфракрасном спектре. Они обнаружили галактики, которые должны были быть активными, но на самом деле не производили новые звезды.

Данные Хаббла были объединены с данными, полученными комплексом радиотелескопов ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array), который позволяет обнаружить крошечные скопления холодного газа, подпитывающего процессы звездообразования. Ранняя Вселенная содержала много холодного газа, однако астрономы заметили в центрах галактик лишь следовые количества. Причиной может быть то, что в течение первых миллиардов лет существования Вселенной эти галактики либо потратили все запасы газа, либо выбросили его в межгалактическую среду. Также возможен какой-то неизвестный процесс, который препятствует пополнению галактик "топливом" для звездообразования.

В дальнейшем ученые планируют выяснить, насколько компактен оставшийся газ и почему он существует только в центре галактик.