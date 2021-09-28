Разгадана тайна белых карликов

Ученые Арманской обсерватории (Ирландия) и Университета Западного Онтарио (Канада) раскрыли, что с возрастом у некоторых белых карликов формируются сильные магнитные поля. При этом как минимум одна из четырех вырожденных звезд станет магнитной. Новые данные помогают объяснить появление и развитие магнитных полей на заключительном этапе жизни звезд главной последовательности, к которым также относится Солнце. О разгадке тайны белых карликов сообщается в статье, опубликованной в репозитории препринтов arXiv, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Более 90 процентов звезд нашей Галактики завершат свое существование в виде белых карликов. Хотя у многих есть магнитное поле, до сих пор неизвестно, каков механизм его возникновения и развивается ли оно во время фазы охлаждения белого карлика. Со временем белые карлики становятся холодными и более тусклыми, а астрономы чаще всего изучают горячие и яркие звезды. Кроме того, более массивные белые карлики имеют меньшие размеры и также излучают меньше света, поэтому наблюдения сосредоточены на менее тяжелых и молодых звездах.

В новой работе ученые воспользовались спектрополяриметрическими методами наблюдения, которые чувствительны к магнитным полям. Они проанализировали все белые карлики, находящиеся в пределах 20 парсеков от Солнца, в том числе те, что ранее не наблюдались. Оказалось, что магнитные поля редки в начале жизни белых карликов, когда звезда вступает в фазу охлаждения. Следовательно, магнитное поле не является характеристикой вырожденной звезды с момента ее рождения.

Эта картина полностью отличается от того, что наблюдается, например, у магнитных Ap- и Bp-звезд главной последовательности, у которых напряженность поля со возрастом быстро уменьшается. Поэтому магнетизм у белых карликов является совершенно другим явлением, чем магнетизм у Ap- и Bp-звезд. Частота магнитного поля у белых карликов коррелирует с массой звезды, и поля появляются чаще после того, как углеродно-кислородное ядро ​​звезды кристаллизируется.