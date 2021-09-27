Окаменелые кости древнего человека обнаружили в Китае

Ученые обнаружили в Китае окаменелости двух человеческих черепов, одному из которых 32 тысячи лет. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

В публикации утверждается, то черепа обнаружили в одной из пещер китайской провинции Хэнань. Обнаруженный череп возрастом 32 тысячи лет - самый ранний из известных образцов останков современных людей, проживавших на территории провинции.

"Антропологи заявили, что возраст двух окаменелостей человеческих черепов, найденных в пещере, был определен как 32 тысячи и 12 тысяч лет соответственно", - говорится в публикации.

Также археологи нашли более 10 тыс. фрагментов костей лошадей, коз, медведей, оленей, кабанов и волков. Их возраст составляет от 30 до 40 тыс. лет. Ученым удалось обнаружить и каменные орудия, в числе которых были скребки.