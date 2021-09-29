Американцы построят завод, создающий 1000 спутников в год

Компания Terran Orbital построит во Флориде завод по производству спутников. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Соответствующее соглашение было подписано между компанией Terran Orbital и Space Florida, частным космодромом во Флориде. Завод разместят в Мерритт-Айленд, в десяти ангарах бывшего комплекса, где садились шаттлы. Строительство начнется в 2022 году.

"Мы не только сможем расширить производственные возможности и удовлетворить растущий спрос на нашу продукцию, но также дадим штату Флорида возможность производить космические аппараты, инвестировав более $300 млн в новое строительство и оборудование, - говорит Марк Белл, генеральный директор компании. - К концу 2025 года мы собираемся создать около 2100 новых рабочих мест со средней заработной платой $84 тыс. в год".

Завод будет оснащен оборудованием для аддитивного производства, которое ускорит создание спутников, а также искусственным интеллектом, который поможет Terran Orbital следить за своей цепочкой поставок. Ожидается, что завод сможет производить более 1000 спутников в год.